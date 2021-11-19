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Україна вперше візьме участь у морських навчаннях НАТО з протимінного захисту

Марія Степанюк редактор стрічки
НАТО

Україна вперше візьме участь у морських навчаннях Північноатлантичного альянсу (НАТО) з протимінного захисту Dynamic Move-2022. Навчання відбудеться у Бельгії.

Про це повідомляє прес-центр Військово-морських сил ЗС України.

Рішення про участь України у командно-штабних навчаннях НАТО ухвалили під час конференції Альянсу, де обговорювали час і місце проведення тренування.

— Було визначено, що протимінні навчання Dynamic Move-2022 орієнтовно відбуватимуться з 31 січня до 8 лютого в Остенде, Бельгія. Але все залежить від епідеміологічної ситуації, адже торік також відбувалося планування навчань цієї серії, проте у зв’язку з пандемією їх не провели, — пояснив старший офіцер командування підготовки командування ВМС ЗС України капітан другого рангу Артем Матвієнко.

Метою навчання буде відпрацювання дій багатонаціонального штабу з управління морськими протимінними силами НАТО, а також зміцнення можливостей командного складу міжнародної спеціальної групи для проведення комплексу операцій з розмінування.

Окрім країн-членів НАТО та України у навчаннях візьме участь Марокко. Зазначається, що Україна та Марокко приєднаються до Dynamic Move-2022 як спостерігачі.

12 жовтня Парламентська асамблея НАТО закликала уряди країн підтримати зусилля України для прискорення вступу до НАТО.

У серпні заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане запевнив, що рішення щодо вступу України до Альянсу уже підтверджене на найвищому рівні.

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Джерело: ВМС ЗС України

Фото: Depositphotos

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