В ЄС надали екстрений дозвіл на препарат проти Covid-19 молнупіравір

Агентство Євросоюзу з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на протикоронавірусний препарат молнупіравір, або MK 4482 (Lagevrio) від американського фармацевтичного гіганта MSD.

Ліки можна використовувати для лікування дорослих з Covid-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу.

Зазначається, що таблетки слід вводити в курс лікування якомога швидше після встановлення діагнозу Covid-19 і протягом п’яти днів від початку симптомів. Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом п’яти днів.

На початку листопада Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила препарат молнупіравір.

За інформацією виробника, засіб знижує здатність коронавірусу розмножуватися в клітинах організму і таким чином уповільнює подальший розвиток Covid-19.

EMA також оголосила про початок процедури перевірки таблеток від коронавірусу Paxlovid від американського фармацевтичного гіганта Pfizer.

За словами виробника, препарат знижує ймовірність госпіталізації або смерті на 89% у пацієнтів з високим ризиком після коронавірусної інфекції.

Кілька країн вже замовили запаси молнупіравіру. Наприклад, США – 1,7 млн таблеток. Це становить $1,2 млрд, що відповідає приблизно $700 за п’ятиденний курс.

Щодо Pfizer, то, хоча вона й не назвала бодай у загальних рисах цін на паксловід, але пообіцяла, що він буде доступним, а ціноутворення – багаторівневим, що залежатиме від рівня доходів країн.

Джерело: Європейська правда