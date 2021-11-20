Мігранти штурмували польський кордон одразу в кількох місцях

У ніч проти п’ятниці, 20 листопада, нелегальні мігранти знову намагалися штурмувати білорусько-польський кордон.

Нелегали хотіли потрапити на територію Польщі одразу у кількох місцях, повідомив прес-центр місцевої прикордонної служби у соціальній мережі Twitter.

У прикордонній службі зазначили, що нелегали поводилися агресивно, кидали в польських силовиків петарди та каміння, а також застосовували сльозогінний газ.

Одна з груп складалася з понад двохсот мігрантів, у решті налічувалося по кілька десятків людей.

Wczoraj na gr.????????????????odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych było kilka prób siłowego forsowania granicy.Największa grupa liczyła ok.200 cudzoziemców, pozostałe po kilkadziesiąt osób.Cudzoziemcy byli agresywni-rzucali kamieniami,petardami, używali gazu łzawiącego. pic.twitter.com/iXrpR2k8ne — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 20, 2021

В свою чергу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що біженці змінили тактику.

Замість масованих проривів вони розділилися на дрібні групи та намагаються штурмувати кордон у кількох місцях одночасно. При цьому координують мігрантів працівники білоруських спецслужб.

Блащак наголосив, що польським військовим потрібно готуватися до того, що ситуація може тривати ще кілька місяців.