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Мігранти штурмували польський кордон одразу в кількох місцях

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Мігранти штурмували польський кордон одразу в кількох місцях

У ніч проти п’ятниці, 20 листопада, нелегальні мігранти знову намагалися штурмувати білорусько-польський кордон.

Нелегали хотіли потрапити на територію Польщі одразу у кількох місцях, повідомив прес-центр місцевої прикордонної служби у соціальній мережі Twitter.

У прикордонній службі зазначили, що нелегали поводилися агресивно, кидали в польських силовиків петарди та каміння, а також застосовували сльозогінний газ.

Одна з груп складалася з понад двохсот мігрантів, у решті налічувалося по кілька десятків людей.

В свою чергу міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак розповів, що біженці змінили тактику.

Замість масованих проривів вони розділилися на дрібні групи та намагаються штурмувати кордон у кількох місцях одночасно. При цьому координують мігрантів працівники білоруських спецслужб.

Блащак наголосив, що польським військовим потрібно готуватися до того, що ситуація може тривати ще кілька місяців.

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