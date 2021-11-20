У США, в Каліфорнії, на шосе з фургона, що перевозив готівку, випали купюри.

Водії інших машин зупинялися і починали збирати банкноти, що розлетілися, блокувавши рух на трасі.

Повідомляється, що біля броньованого фургона під час руху відчинилися задні двері, з машини випали мішки з готівкою.

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Поліцейським, які намагалися заспокоїти людей, довелося заарештувати кількох людей. Тих, хто встиг підібрати купюри, змусили їх повернути. Поліція закликає тих, хто ще не повернув знахідки, зробити це негайно. Інакше їм загрожує пред’явлення офіційних звинувачень.

Очевидці поширюють у соцмережах кадри того, як люди підбирають на перекритій дорозі банкноти номіналом $1 і $20.

У Вінниці так званий бізнесмен створив міжнародну злочинну схему під виглядом надання фіктивних послуг за програмою сурогатного материнства.

Її учасники ошукали щонайменше 50 іноземців та громадян України на суму майже $1 млн.

Організатор створив кілька приватних компаній, зокрема й псевдоклініку, не маючи ні ліцензії на ведення медичної практики, ні штату лікарів.