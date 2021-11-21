Латвійський прем’єр запропонував репатріювати нелегалів на батьківщину

Одним із рішень міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та країнами Європейського Союзу є репатріація нелегалів на батьківщину.

Таку пропозицію висунув прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш у ході на прес-конференції після переговорів із польським колегою Тадеушем Моравецьким.

– Неприпустимо, коли якась держава організує перетин кордонів громадянами третіх країн. Тут наша позиція солідарна. Якщо білоруський режим думав, що зможе дестабілізувати Європу, то ми бачимо, що його дії мали зворотний ефект, – сказав Каріньш.

За його словами, на Євросоюз відбувається скоординована атака з боку Білорусі, яка використовує у своїх цілях громадян третіх країн.

Глава латвійського уряду наголосив, що країни Балтії та Польща відмінно співпрацюють між собою щодо вирішення цієї проблеми, координація здійснюється на всіх рівнях.

Він підтвердив, що Латвія збирається відправити до Польщі прикордонників та навчених поліцейських.