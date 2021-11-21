Прем’єр-міністр Ізраїлю провів термінову нараду із силовиками

Прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет провів екстрену нараду з керівництвом силових структур.

На ньому він розпорядився привести особовий склад у бойову готовність для протидії можливим терактам після нападу зі стріляниною у Старому місті Єрусалиму.

– Міністр внутрішньої безпеки Омер Бар-Лев та генеральний інспектор поліції Яаков Шабтай проінформували очільника уряду про терористичний акт, що стався сьогодні вранці, – повідомили у прес-службі канцелярії Беннета.

Нагадаємо, раніше в неділю, 21 листопада, 40-річний чоловік відкрив безладний вогонь у Старому місті, внаслідок чого загинула щонайменше одна особа, а ще четверо отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Терорист використовував саморобний пістолет-кулемет системи Карл Густав.

В результаті поліція відкрила вогонь у відповідь по бойовикам та ліквідувала його.