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США стурбовані через незвичну активність військ РФ біля кордону України – Блінкен

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ентоні Блінкен

Сполучені Штати Америки занепокоєні незвичною військовою активністю Росії біля державного кордону України. У зв’язку із цим Вашингтон уже провів консультації з європейськими партнерами.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Сенегалу. Він зазначив, що тривогу Вашингтона викликають і заяви Москви.

– Ми дійсно занепокоєні з приводу незвичної військової активності Росії на кордоні з Україною. Ми дійсно стурбовані з приводу риторики, яку ми бачили і чули від Росії, а також у соціальних мережах, – зазначив Блінкен.

Держсекретар США нагадав про прийом РФ використовувати надумані приводи для подальших агресивних дій.

– Ми не знаємо, якими є наміри президента Путіна, але ми знаємо, що відбувалося в минулому. Ми знаємо про такий прийом, як відсилання до якоїсь ілюзорної провокації, чи то з боку України, чи будь-якої іншої країни, яку потім буде використано як виправдання давно спланованим Росією діям, – наголосив Блінкен.

Він уточнив, що США вже провели детальні консультації з партнерами по всій Європі з цього приводу. За словами Блінкена, країни Європи поділяють стурбованість через дії РФ.

Нещодавно американські ЗМІ повідомляли про нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Спочатку в Міноборони України таку інформацію ЗМІ спростовували. Проте згодом заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна не має розбіжностей із розвідками країн-партнерів щодо ситуації на українсько-російському кордоні. Вона запевнила, що українська армія перебуває у постійній бойовій готовності.

Очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США стежать за діями Росії біля українських кордонів. США планують запровадити низку жорстких санкцій у випадку вторгнення РФ до України.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс готовий реагувати у разі зміни ситуації на українсько-російському кордоні.

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Джерело: Держдепартамент США

Фото: Getty Images

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