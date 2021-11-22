У Франції попередили про п’яту хвилю коронавірусу

Представник уряду Франції Габріель Атталь повідомив про ознаки дуже швидкого поширення чергової хвилі коронавірусу коронавірусу.

В ефірі радіостанції Ероп-1 він зазначив, що п’ята хвиля починається блискавичними темпами.

– В країні кількість випадків зараження, що виявляються, за минулий тиждень зросла практично на 80%, – підкреслив Атталь.

У цій ситуації, як зазначив представник уряду, влада має намір жорсткіше домагатися використання санітарних паспортів, що свідчать про вакцинацію, перенесену хворобу або про негативний тест на коронавірус.

Напередодні МОЗ Франції повідомляло про приблизно 22,6 тис. нових випадків зараження та про 23 пацієнтів, які померли від наслідків коронавірусу.

Уже з понеділка, 22 листопада, в Австрії почне діяти загальнодержавний карантин, у зв’язку з чим країна закриється для туристів.

Про це поінформували в прес-службі Посольства України в Австрії. Нові правила стосуються і подорожуючих з України.

Так, після виключення нашої країни із зеленого списку Євросоюзу Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для тих українців, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19.

Проте вже з 22 листопада в’їзд до Австрії з туристичною метою буде заборонений.