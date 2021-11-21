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У Мексиці виявили 600 мігрантів, які прямували до кордону зі США у двох трейлерах

Абрамова Юлія редакторка стрічки
У Мексиці виявили 600 мігрантів, які прямували до кордону зі США у двох трейлерах

Мексиканська влада повідомила про 600 мігрантів, які переховувалися в двох трейлерах і прямували до кордону з США.

За даними Національного інституту міграції (INM) країни і заявою міграційного агентства, у трейлерах перебували 145 жінок і 455 чоловіків.

Близько 400 мігрантів прибули із сусідньої Гватемали, а інші – з Гондурасу, Нікарагуа, Домініканської Республіки, Бангладеш.
Решта – із Сальвадору, Куби, Венесуели, Еквадору, Гани, Індії та Камеруну.

В INM заявили, що вони поінформують агентства захисту дітей у випадку перебування у трейлерах неповнолітніх, а потім вирішать, чи відправляти їх назад – до своїх країн, чи дати їм можливість залишитися в Мексиці через процедуру регуляризації.

У липні Служба митного та прикордонного контролю США затримала 212 672 особи, які намагалися перетнути кордон між Мексикою та США. Це найбільша кількість арештів на кордоні за два десятиліття.

У період з жовтня 2020 року до червня 2021 року на кордоні було затримано понад мільйон мігрантів.

Така криза спонукала США запустити радіорекламу в Центральній Америці, щоб спробувати утримати людей від міграції.

У 2021 фінансовому році Прикордонний патруль США зареєстрував 557 смертей, що є найвищим показником з початку реєстрації.

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Джерело: CNN

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