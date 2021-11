В Ізраїлі скоєно теракт: одна людина загинула, четверо постраждали

40-річний чоловік відкрив безладний вогонь у Старому місті Єрусалима, внаслідок чого одна людина загинула, а ще четверо осіб отримали поранення.

Вранці біля Ланцюгової брами чоловік відкрив вогонь з автомата по перехожих та поліцейських.

За словами очевидців, він мав спільника, який втік з місця події. Поліція перевіряє інформацію про другого підозрюваного.

Breaking reports of a terror arrack in the Old City of #Jerusalem. Many shots being fired in the video clip here. So far we know the terrorist was apprehended pic.twitter.com/3efJkcUua2

— Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) November 21, 2021