В Ізраїлі скоєно теракт: одна людина загинула, четверо постраждали

40-річний чоловік відкрив безладний вогонь у Старому місті Єрусалима, внаслідок чого одна людина загинула, а ще четверо осіб отримали поранення.

Вранці біля Ланцюгової брами чоловік відкрив вогонь з автомата по перехожих та поліцейських.

За словами очевидців, він мав спільника, який втік з місця події. Поліція перевіряє інформацію про другого підозрюваного.

Breaking reports of a terror arrack in the Old City of #Jerusalem. Many shots being fired in the video clip here. So far we know the terrorist was apprehended pic.twitter.com/3efJkcUua2 — Emily Schrader – אמילי שריידר (@emilykschrader) November 21, 2021

Серед постраждалих були два правоохоронці та троє цивільних. Одного з них госпіталізували у критичному стані, але пізніше він помер у лікарні. Ще одна людина перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь та ліквідували терориста, яким виявився 40-річний чоловік.

Міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Омер Бар-Лев пізніше повідомив, що нападник раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронних органів.

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Чоловік був пов’язаний із палестинською терористичною організацією ХАМАС. Більше того, зброю, якою він скористався під час атаки, не можна купити в Ізраїлі.

Джерело: The Jerusalem Post