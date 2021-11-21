Євросоюз хоче затвердити власну оборонну стратегію на тлі загроз з боку РФ: про що вона

У Брюсселі підготували стратегічний план дій для забезпечення внутрішньої безпеки Європейського Союзу у довгостроковій перспективі на фоні агресивної поведінки Росії.

Початкова версія документа була представлена країнам-членам ЄС цього тижня. Вона потрапила в розпорядження американського телеканалу CNN, який поінформував про деталі.

Як зазначають журналісти, є декілька причин, які змушують Брюссель замислитися над створенням власної стратегії безпеки. Це, зокрема, міграційна криза та спровокований нею хаос на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Крім того, занепокоєння в Європі викликає нарощування російських військ на кордоні з Україною.

А нещодавнє хаотичне виведення американських військ з Афганістану зміцнило в Брюсселі думку про те, що ЄС не може повністю покладатися на Сполучені Штати чи НАТО для свого захисту.

Про що йдеться в оборонній стратегії ЄС?

Документ має назву: Стратегічний компас безпеки та оборони. У ньому представлено стратегічне бачення політики Європейського Союзу в сфері безпеки та оборони на роки (за даними Deutsche Welle, йдеться про наступні 5-10 років).

– У непередбачуваному, геополітично динамічному світі, сповненому загроз, котрі стрімко змінюються, Стратегічний компас буде для нас путівником, який визначає чіткі цілі у сфері безпеки та оборони ЄС, а також засоби їх досягнення та строки, – йдеться в проекті документа, який цитує DW.

Це своєрідний план, як країни-члени Євросоюзу координуватимуть свої дії при виникненні загроз.

За інформацією журналістів, Стратегічний компас містить пропозиції за чотирма напрямами: Діяти, Убезпечити, Інвестувати, Співпрацювати з партнерами.

Ключовою ініціативою першого напряму є створення в ЄС сил швидкого реагування. Йдеться про те, щоб Євросоюз отримав можливість швидко розгорнути до 5 000 військових для подолання потенційних загроз.

Замість постійних сил, підпорядкованих командувачу в Брюсселі, це будуть групи швидкого реагування, в яких братимуть участь військовослужбовці з усіх країн ЄС. Такі групи виконуватимуть конкретні завдання: від евакуації з Афганістану до миротворчих та гуманітарних місій. Вони будуть координуватися на рівні ЄС.

Такі сили швидкого реагування включатимуть сухопутні, морські та повітряні компоненти. Крім того, вони будуть модульними: тобто залежно від задачі змінюватиметься кількість, склад та оснащення задіяних військових.

Рішення щодо розгортання військ потребуватиме узгодження всіх країн-членів Євросоюзу, але механізм цього ще не затверджений.

У документі також йдеться про необхідність спільного підходу у сфері оборонних закупівель, досліджень та розвідки.

Напрям Убезпечити присвячений гібридним загрозам, атакам у кіберпросторі, безпеці та обороні в космосі. В Брюсселі хочуть створити групи швидкого реагування на подібні гібридні загрози.

Напрям Інвестувати передбачає розвиток інновацій та зменшення рівня залежності ЄС від технологій інших держав. Зокрема, планується зосередитися на такому озброєнні, як морські безпілотники, бойові повітряні системи, бойові танки, системи спостереження за Землею з космосу тощо.

У Стратегічному компасі зазначається, що для цього країни-члени ЄС повинні будуть збільшити національні витрати.

Четвертий напрям передбачає співпрацю з партнерами, зокрема з НАТО та ОБСЄ. За даними DW, серед основних країн-партнерів Євросоюзу в документі перераховані: США, Норвегія, Велика Британія, Канада.

Крім того, в ЄС хочуть розвивати співпрацю з іншими країнами, серед яких згадуються Україна, Грузія та Молдова. Йдеться, зокрема, про протистояння гібридним загрозам (наприклад, у сфері кібербезпеки).

Понад 20 опитаних каналом CNN європейських чиновників, політиків і дипломатів погодилися, що Європейському Союзу слід вжити заходів для власної безпеки.

Польща, Литва та Естонія готові підтримати оборонну стратегію ЄС, проте за умови, якщо в ній буде чітко окреслена загроза з боку Росії та, меншою мірою, Китаю.

Наразі в документі дійсно йдеться про погіршення відносин Євросоюзу з РФ. Водночас в стратегії говориться, що “спільні інтереси та спільна культура фактично пов’язують ЄС і Росію”, а також що Брюссель все одно буде взаємодіяти з Москвою в деяких питаннях.

Занепокоєні діями Росії і скандинавські країни. Їхні дипломати та чиновники повідомили CNN, що піддаються реальній небезпеці з боку РФ.

А представники Данії, Нідерландів, Австрії та Швеції висловили сумніви з приводу Стратегічного компасу. Деякі політики з цих країн висловили думку, що війська швидкого реагування можуть і не знадобитися Європейському Союзу, і це буде марна витрата коштів.

Найбільш активно на підтримку оборонної стратегії виступає Франція. Президент цієї країни Еммануель Макрон раніше висловлювався за сильну Європу та зменшення ролі НАТО під керівництвом США в регіоні. Водночас опитані CNN дипломати і політики заявили, що Париж не поспішає декларувати в документі загрози з боку Росії.

Стратегічний компас планують затвердити в березні 2022 року, коли в Раді ЄС головуватиме Франція.

Нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ситуація з нелегальними мігрантами на польсько-білоруському кордоні є проявом гібридної агресії з боку Росії.

А міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський не виключає, що мігранти з польсько-білоруського кордону можуть спробувати перейти на українську територію.