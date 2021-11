Місцеві жителі Індії страждають від повені, спровокованої надмірними дощами. Зокрема, негода вирує у південному індійському штаті Андхра-Прадеш.

За даними іноземних ЗМІ, унаслідок сильної повені на території Індії загинули щонайменше 30 людей. Жертв може бути набагато більше.

The state government ordered free distribution of rice, dal, edible oil, potatoes and onion to the flood-affected familieshttps://t.co/j5Sx5bq2vh#AndhraPradesh

— ThePrevalentIndia (@TPINewz) November 22, 2021