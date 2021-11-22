Місцеві жителі Індії страждають від повені, спровокованої надмірними дощами. Зокрема, негода вирує у південному індійському штаті Андхра-Прадеш.

За даними іноземних ЗМІ, унаслідок сильної повені на території Індії загинули щонайменше 30 людей. Жертв може бути набагато більше.

The state government ordered free distribution of rice, dal, edible oil, potatoes and onion to the flood-affected familieshttps://t.co/j5Sx5bq2vh#AndhraPradesh — ThePrevalentIndia (@TPINewz) November 22, 2021

Тисячі людей опинилися на вулиці, тому що їхні домівки зруйнувала вода. До декількох населених пунктів не можуть доїхати рятувальники, тому що автомобільні дороги затопило.

Повінь ускладнила рух на трасах, необхідний для доставки аварійних припасів та проведення рятувальних заходів.

Проте військові Індії знайшли вихід з цієї ситуації. Офіцери військових морських та повітряних сил скидають їжу та воду в села та міста, до яких зараз неможливо дібратися дорогою.

Джерело: BBC