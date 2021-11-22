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У формі монети: в Сальвадорі може з’явитися біткоїн-місто біля підніжжя вулкана

Юлія Соколова редакторка стрічки
Bitcoin city

Розташована в Центральній Америці країна Сальвадор хоче збудувати перше у світі біткоїн-місто (Bitcoin city). Воно знаходитиметься біля підніжжя вулкана Кончагуа.

Про такі плани оголосив на спеціальному заході президент країни Наїб Букеле.

Згідно із задумом, біткоїн-місто побудують у південно-східному департаменті Ла-Уньон. Воно матиме форму великої круглої монети.

Місто використовуватиме геотермальну енергію вулкана Кончагуа для виробництва біткоїнів та забезпечення енергією. Букеле запевнив, що в новому місті буде все: житлові райони, розваги, інфраструктура.

– Житлові райони, комерційні райони, послуги, музеї, розваги, бари, ресторани, аеропорт, порт, залізниця. І все це буде присвячено криптовалюті Bitcoin, – наголосив президент Сальвадору.

У місті не стягуватимуть податок на прибуток, на приріст капіталу чи на нерухомість. Буде лише податок на додану вартість (ПДВ).

Для фінансування цього проекту планують використати криптовалюту. Зокрема, будуть випущені Bitcoin-облігації на суму в 1 млрд доларів.

Половину отриманих від їх продажу коштів конвертують у біткоїни. Решту витратять на розбудову інфраструктури міста та майнінгові станції.

Наїб Букеле не озвучив точну дату початку будівництва. Було оголошено, що облігації випустять у 2022 році, а будівництво стартує через 60 днів після цього.

Згідно з підрахунками, значна частина запланованої інфраструктури коштуватиме близько 300 тис. біткоїнів.

Як відомо, Сальвадор став першою країною в світі, яка визнала біткоїн національною валютою. В країні можуть встановлювати ціни на товари у біткоїнах. Крім того, криптовалютою можна сплатити податки.

Влада Сальвадору пояснювала такий крок тим, що використання криптовалюти допоможе країні залучити інвестиції та стимулювати економіку.

Проте легалізація біткоїнів спровокувала масштабні протести в Сальвадорі через побоювання, що криптовалюта принесе нестабільність та інфляцію.

Джерело: ВВС, Financial Times

Фото: Прес-служба президента Сальвадору

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