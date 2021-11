Розташована в Центральній Америці країна Сальвадор хоче збудувати перше у світі біткоїн-місто (Bitcoin city). Воно знаходитиметься біля підніжжя вулкана Кончагуа.

Про такі плани оголосив на спеціальному заході президент країни Наїб Букеле.

Згідно із задумом, біткоїн-місто побудують у південно-східному департаменті Ла-Уньон. Воно матиме форму великої круглої монети.

Місто використовуватиме геотермальну енергію вулкана Кончагуа для виробництва біткоїнів та забезпечення енергією. Букеле запевнив, що в новому місті буде все: житлові райони, розваги, інфраструктура.

У місті не стягуватимуть податок на прибуток, на приріст капіталу чи на нерухомість. Буде лише податок на додану вартість (ПДВ).

Для фінансування цього проекту планують використати криптовалюту. Зокрема, будуть випущені Bitcoin-облігації на суму в 1 млрд доларів.

Половину отриманих від їх продажу коштів конвертують у біткоїни. Решту витратять на розбудову інфраструктури міста та майнінгові станції.

Наїб Букеле не озвучив точну дату початку будівництва. Було оголошено, що облігації випустять у 2022 році, а будівництво стартує через 60 днів після цього.

Згідно з підрахунками, значна частина запланованої інфраструктури коштуватиме близько 300 тис. біткоїнів.

