У Грузії кіт перервав прямий ефір політичного шоу

У Грузії кіт неочікувано з’явився у прямому ефірі політичного ток-шоу. Під час дискусії між ведучим програми та запрошеним гостем кіт різко вистрибнув на стіл. Інцидент трапився у студії телеканалу Кавкасія.

Учасники ефіру відреагували на появу тварини у кадрі посмішкою. Ведучий програми Давид Акубардія розповів, що кота звуть Какуца. Гість студії гостю Гедеванц Попхадзе пожартував, що чотирилапий хотів долучитися до діалогу.

Ведучий попросив кота злізти зі столу, але той на це не відреагував і почав облизувати свого хвоста, після чого підійшов до гостя, щоб той його погладив.

Після інциденту Кіт Какуца став зіркою міжнародної преси – про нього написала низка видань з різних країн.

Kakutsa the cat stole the show when it interrupted live TV in Georgia ???? pic.twitter.com/hDgXx14EtO

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2021