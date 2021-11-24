Кількість мігрантів з Білорусі знизилася – Моравецький

У Білорусі кількість мігрантів знизилася завдяки дипломатичним зусиллям.

Таку думку висловив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи останні події на кордоні.

– Скоординований дипломатичний наступ на боці Польщі вже дає позитивні ефекти”, – сказав Моравецький.

За словами голови польського уряду, переговори з іракським колегою, головою автономного регіону в Курдистані та іншими близькосхідними чиновниками призвели до зменшення напливу біженців із Білорусі.

Він вважає, що показник зараз набагато менший, ніж у пікові дні, які були кілька тижнів тому.

Раніше прем’єр-міністр Польщі звинувачував режим Лукашенка, який використовують контрабандисти та мафія для тиску на Євросоюз.

Майже три тижні на кордоні Польщі та Білорусі спостерігається складна ситуація. За словами Моравецького, на території країни є політичні в’язні, які зазнають тортур та репресій.

Він також повідомляв, що Польща готова до посилення санкцій проти Білорусі шляхом закриття прикордонних переходів.

Джерело: PAP