Європейська комісія пропонує сформувати чорний список компаній, які причетні до ввезення нелегальних мігрантів на територію Білорусі.

Про це сьогодні повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

Міграційну кризу на кордоні між Білоруссю та країнами Євросоюзу вона назвала особливо жорстокою формою гібридної загрози, яка виникла через використання мігрантів у політичних цілях, спробою авторитарного режиму Олександра Лукашенка дестабілізувати ЄС.

– Це не двостороннє питання Польщі, Латвії та Литви з Білоруссю. Виклик кинуто Євросоюзу в цілому. Це було ініційовано та організовано режимом Лукашенка та його прибічниками, які заманюють людей на кордон у співпраці з контрабандистами мігрантів та злочинними мережами, – наголосила голова Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн уточнила, що в цій ситуації Євросоюз діє за чотирма напрямами: гуманітарна підтримка; дипломатичні контакти із країнами походження мігрантів; санкції проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, а також санкції проти транспортних операторів, які сприяють міграційній кризі; охорона кордону.

Коментуючи питання санкцій, вона розповіла, що ЄС координує обмежувальні заходи проти Білорусі із США, Канадою та Великою Британією.

Зокрема Єврокомісія пропонує скласти список усіх транспортних компаній та операторів, які нелегально везуть мігрантів до Білорусі.

– Стратегія, яку застосовує Білорусь, заснована на співучасті туроператорів та їхніх посередників. Є спеціальні турагентства, які висувають пропозиції за системою “все включено”: візи, перельоти, готелі та, що цинічно, таксі й автобуси до кордону. Давайте прояснимо: цих мігрантів підло вводять в оману помилковими обіцянками. Ми повинні з цим боротися. Ось чому ми пропонуємо скласти контрольний список для всіх видів транспорту на основі міжнародного права щодо торгівлі людьми та незаконного ввезення мігрантів, – розповіла фон дер Ляєн.

Вона додала, що такий чорний список буде внесено на затвердження до Європарламенту та Ради ЄС.

On sanctions. We propose rules to blacklist all means and modes of transport involved in trafficking in persons and smuggling of migrants. We presented this proposal to the European Parliament and the Council. And we are coordinating our sanctions with ???????????????????????? pic.twitter.com/hej1yVvIEj — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 23, 2021

Як поінформувало агентство Bloomberg із посиланням на документ ЄС, до чорного списку планують внести як транспортні, так і туристичні компанії, причетні до створення міграційної кризи.

До списку можуть потрапити оператори всіх видів транспорту (наземного, повітряного, морського, річкового), які сприяють ввезенню мігрантів до Євросоюзу.

Санкції проти них передбачають призупинення дії ліцензій, обмеження на операції в Європі та заморожування транзиту через Євросоюз. Такі обмеження планується запровадити на строк до одного року.

Нові обмеження повинні затвердити Європарламент і Рада ЄС.

Міграційна криза на кордоні між Польщею та Білоруссю загострилася на початку листопада. Тоді сотні мігрантів у супроводі білоруських силовиків попрямували до кордону та намагалися його штурмувати.

Такі спроби мігрантів прорватися до ЄС через польський кордон повторювалися неодноразово. В Польщі інформували, що до штурму кордону нелегалів готують білоруські силовики.

15 листопада в Євросоюзі затвердили критерії нових санкцій проти осіб та організацій Білорусі, пов’язаних зі створенням міграційної кризи.