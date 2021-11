Європейська комісія пропонує сформувати чорний список компаній, які причетні до ввезення нелегальних мігрантів на територію Білорусі.

Про це сьогодні повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

Міграційну кризу на кордоні між Білоруссю та країнами Євросоюзу вона назвала особливо жорстокою формою гібридної загрози, яка виникла через використання мігрантів у політичних цілях, спробою авторитарного режиму Олександра Лукашенка дестабілізувати ЄС.

Урсула фон дер Ляєн уточнила, що в цій ситуації Євросоюз діє за чотирма напрямами: гуманітарна підтримка; дипломатичні контакти із країнами походження мігрантів; санкції проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, а також санкції проти транспортних операторів, які сприяють міграційній кризі; охорона кордону.

Коментуючи питання санкцій, вона розповіла, що ЄС координує обмежувальні заходи проти Білорусі із США, Канадою та Великою Британією.

Зокрема Єврокомісія пропонує скласти список усіх транспортних компаній та операторів, які нелегально везуть мігрантів до Білорусі.

Вона додала, що такий чорний список буде внесено на затвердження до Європарламенту та Ради ЄС.

