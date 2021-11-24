Побоювання, що президент Росії Володимир Путін, можливо, планує військове вторгнення в Україну, посилюються на фоні концентрації військ РФ біля українських кордонів.

Про це заявила в одному з інтерв’ю міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс. За її словами, естонська влада серйозно занепокоєна через нарощування російського військового угруповання поблизу України.

– Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років, – наголосила політик.

Лійметс побоюється, що президент РФ Володимир Путін дійсно може використати стягнуті війська для нападу на Україну. За її словами, ці побоювання посилюються.

– Ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, – заявила очільниця МЗС Естонії.

Лійметс звернула увагу на той факт, що Україні не вистачає таких гарантій безпеки, які є в Естонії як члена НАТО. У зв’язку з цим вона зазначила, що Захід має підтримувати Україну різними можливими способами, зокрема й у рамках двосторонніх відносин.

Нещодавно голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що біля кордонів України зосереджено понад 92 тис. російських військ. За його словами, Росія може здійснити напад на Україну наприкінці січня – початку лютого 2022 року одразу з кількох напрямів – сходу, півночі та півдня.

У США готують жорсткі санкції проти Росії, які можуть запровадити в разі вторгнення до України. Крім того, Вашингтон може відправити в Україну військових радників, нове обладнання і зброю.

У Франції ж застерегли, що вторгнення в Україну матиме для Росії дуже серйозні наслідки.

Фото: Ева-Марія Лійметс