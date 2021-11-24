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Побоювання посилюються: в Естонії не виключають, що Путін планує вторгнення в Україну

Юлія Соколова редакторка стрічки
Голова МЗС Естонії

Побоювання, що президент Росії Володимир Путін, можливо, планує військове вторгнення в Україну, посилюються на фоні концентрації військ РФ біля українських кордонів.

Про це заявила в одному з інтерв’ю міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс. За її словами, естонська влада серйозно занепокоєна через нарощування російського військового угруповання поблизу України.

– Для нас важливо, щоб не було додаткової ескалації військового конфлікту, який ми спостерігаємо в Україні вже вісім років, – наголосила політик.

Лійметс побоюється, що президент РФ Володимир Путін дійсно може використати стягнуті війська для нападу на Україну. За її словами, ці побоювання посилюються.

– Ми маємо продовжувати підтримувати суверенітет, територіальну цілісність та незалежність України, – заявила очільниця МЗС Естонії.

Лійметс звернула увагу на той факт, що Україні не вистачає таких гарантій безпеки, які є в Естонії як члена НАТО. У зв’язку з цим вона зазначила, що Захід має підтримувати Україну різними можливими способами, зокрема й у рамках двосторонніх відносин.

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Нещодавно голова української розвідки Кирило Буданов повідомив, що біля кордонів України зосереджено понад 92 тис. російських військ. За його словами, Росія може здійснити напад на Україну наприкінці січня – початку лютого 2022 року одразу з кількох напрямів – сходу, півночі та півдня.

У США готують жорсткі санкції проти Росії, які можуть запровадити в разі вторгнення до України. Крім того, Вашингтон може відправити в Україну військових радників, нове обладнання і зброю.

У Франції ж застерегли, що вторгнення в Україну матиме для Росії дуже серйозні наслідки.

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Фото: Ева-Марія Лійметс

Джерело: Deutsche Welle

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