Європейський Союз закликав Росію скасувати указ про допуск на російський ринок товарів з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться в заяві представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

Указ щодо товарів з ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей) 15 листопада підписав президент РФ Володимир Путін.

Як наголосили в Євросоюзі, цей документ спрямований на подальше відокремлення від України тимчасово окупованих територій Донбасу, що суперечить цілям Мінських домовленостей.

– Такі односторонні заходи порушують суверенітет та територіальну цілісність України, у тому числі щодо митного контролю. Вони можуть підвищити напругу та продовжити статус-кво, перешкоджаючи майбутньому процесу реінтеграції, – зазначається в заяві.

У зв’язку із цим в ЄС закликали Москву скасувати незаконне рішення щодо товарів з ОРДЛО.

– Ми закликаємо Росію скасувати це рішення і припинити здійснювати односторонні заходи, які лише провокують подальше погіршення ситуації на сході України, – сказано в заяві.

Про що йдеться в указі про товари з ОРДЛО?

Підписаний Путіним указ має назву: Про надання гуманітарної підтримки населенню окремих районів Донецької і Луганської областей України (ОРДЛО).

Згідно з цим “документом”, уряд РФ повинен протягом місяця спростити умови допуску на російський ринок товарів із ОРДЛО. В Кремлі вирішили, що вони братимуть участь у державних закупівлях у РФ нарівні з російськими.

В Росії також визнають так звані сертифікати на товари, видані на окупованому Донбасі. Будуть скасовані експортно-імпортні кількісні обмеження на переміщення товарів з ОРДЛО.

Міністерство закордонних справ України раніше надіслало Москві ноту протесту через цей указ.