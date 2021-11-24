США і Литва закликали РФ знизити військову активність біля кордону України

Заступниця держсекретаря Венді Р. Шерман зустрілася у Вашингтоні з міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Ландсбергісом.

Шерман та Ландсбергіс висловили спільну стурбованість незвичною військовою активністю Росії на кордоні з Україною. Вони закликали Москву зменшити напруженість.

Про це йдеться у заяві, що оприлюднена на сайті Держдепартаменту США.

— Дипломати висловили спільну стурбованість незвичайною військовою активністю Росії на кордоні з Україною та підбурювальною риторикою, а також закликали РФ до деескалації напруженості.

Під час зустрічі дипломати обговорили ситуацію з мігрантами на кордонах Білорусі та ЄС, а також закликали режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка негайно припинити насильницькі заходи проти білоруського суспільства та припинити кампанію організації потоків нелегальних мігрантів через її кордони до Литви, Польщі та Латвії.

Наприкінці жовтня та на початку листопада низка західних ЗМІ опублікувала інформацію про стягування військ РФ до кордонів України.

На початку листопада видання Politico оприлюднило супутникові знімки, які підтверджують, що Росія знову, ймовірно, стягує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю американському виданню Military Times заявив, що станом на зараз Росія сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Джерело: U.S. Department of State