У Білорусі подружжю виставили рахунок за перебування у слідчому ізоляторі тимчасового тримання Окрестіно у Мінську.

Громадянка Білорусі Анастасія Крупенич-Кондратьєва разом із чоловіком Сергієм провели в ізоляторах 224 на двох – по 112 днів кожен. Подружжя дев’ять разів судили за ст. 19.11 КпАП РБ за пересилання новин із “екстремістських Telegram-каналів” один одному.

Вони відбули вісім арештів, але після дев’ятого суду, який дав їм по 15 діб для кожного, несподівано випустили.

В інтерв’ю виданню Zerkalo.io вони розповіли, що за перебування у СІЗО їм виставили рахунок на 3 248 білоруських рублів (понад €1 150) за 224 дні перебування. Умови перебування в Окрестіно були нестерпними: Анастасія розповіла, що захворіла на педикульоз та набула проблем із жіночим здоров’ям, а Сергій схуд на 11 кг.

Наразі подружжя перебуває у Варшаві у своїх друзів. Поки вони на карантині через пандемію, але у майбутньому збираються вивчати польську мову.

10 листопада у Білорусі заарештували дворазову чемпіонку світу з фристайлу Олександру Романовську. Спортсменка виступала проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

11 листопада суд оштрафував Романовську на 90 базових величин (2 610 білоруських рублів або трохи більше 27 тис. грн) та відпустив.

Джерело: Zerkalo.io