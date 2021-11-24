У США випустили чоловіка, який помилково відсидів понад 40 років за вбивства

У США випустили з в’язниці чоловіка, який відсидів понад 40 років за потрійне вбивство. Суд встановив, що він не здійснював злочин – його незаконного засудили у 1979 році.

Зараз чоловіку 62 роки, він розповів, що дізнався про рішення суду з телевізора у в’язниці.

Жителя міста Канзас-сіті (штат Канзас) Кевіна Стрікленда ув’язнили, коли йому було 18 років. Весь час він стверджував, що не причетний до вбивств, а коли вони сталися, він дивився вдома телевізор.

Суддя ухвалив рішення після триденного слухання доказів від прокурора округу Джексон, який заявив про спростування доказів причетності до вбивства.

Тоді докази ґрунтувалися на свідченнях єдиної людини, яка вижила під час стрільби у квітні 1978 року, коли загинуло троє людей. Синтія Дуглас ідентифікувала Кевіна Стрікленда як одного з чотирьох нападників.

Після того, як чоловіка засудили, у свідка виникли сумніви. Однак спочатку жінка боялася про це сказати через те, що їй могли висунути звинувачення у неправдивих свідченнях.

Пізніше Синтія Дуглас зізналася, що на неї тиснула поліція, щоб вона вказала саме на Стрікленда. Вона роками намагалася довести, що упізнала не того чоловіка.

Суддя також зазначив, що двоє інших чоловіків, засуджених за вбивства, пізніше розповіли, що Кевін Стрікленд не був причетний. Вони назвали ще двох підозрюваних, яким ніколи не висували звинувачення.

Після виходу на свободу Кевін Стрікленд розповів журналістам, що одночасно відчуває страх, радість та горе, і не знає, як їх поєднати. Чоловік хоче зробити все, щоб таких ситуацій більше ні з ким не траплялося.

Також він заявив, що систему правосуддя необхідно переробити.