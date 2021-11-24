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У Туреччині щонайменше 14 людей постраждали у ДТП із мікроавтобусом

Абрамова Юлія редакторка стрічки
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Щонайменше 14 людей, зокрема кілька дітей, дістали травм різного ступеня тяжкості внаслідок зіткнення евакуатора із мікроавтобусом у східній турецькій провінції Шанліурфа.

Аварія сталася на шосе, що сполучає турецькі міста Шанліурфа та Акчакале. За попередніми даними, евакуатор врізався в мікроавтобус ззаду, внаслідок чого обидва транспортні засоби звалилися в придорожню канаву.

Зазначається, що всіх постраждалих у дорожній аварії було госпіталізовано.

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В Болгарії сталася жахлива аварія, внаслідок якої спалахнув автобус, де було 52 людини.

23 листопада зранку стало відомо, що туристичний автобус із Північної Македонії потрапив у ДТП та спалахнув на автомагістралі в Болгарії.

Місцеві ЗМІ інформували, що інцидент стався близько 3:00, на місці події загинуло 45 людей, зокрема 12 дітей.

За попередніми даними та інформацією Національного телебачення Болгарії BNT, кількість загиблих становить 46 людей. Серед загиблих 12 дітей. Інші видання пишуть, що сімох травмованих людей шпиталізували до лікарні Пирогова в Софії.

Джерело: Habertürk

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