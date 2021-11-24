Влада Японії продасть частину запасів нафти зі своїх стратегічних резервів, повідомив прем’єр-міністр країни Фуміо Кісіда.

Напередодні президент США Джо Байден також заявив про продаж 50 млн барелів нафти зі стратегічного запасу країни.

– Ми вирішили йти в ногу зі Сполученими Штатами і продати частину національних запасів нафти таким чином, щоб не порушувати чинний закон про запаси нафти, – заявив Кісіда.

За словами прем’єра, головною метою продажу резервів є стабілізація цін на бензин. Водночас він не уточнив обсягу запасів, які будуть реалізовані, та термінів здійснення цього процесу.

Після рішення США японський уряд має намір реалізувати близько 4,2 млн барелів нафти. Тендер на продаж відбудеться до кінця року, уточнило видання.

За даними Агентства природних ресурсів та енергетики Японії, станом на кінець вересня стратегічні запаси нафти в країні становлять 145 днів добового споживання. При цьому передбачений законом ліміт – 70 або більше днів.

18 листопада США надали запит до азійських країн щодо вивільнення частини стратегічних резервів нафти, щоб чинити тиск на ОПЕК і досягти зниження цін. Адміністрація Байдена звернулася з відповідним проханням до великих споживачів – Японії, Південної Кореї, Індії та Китаю.

Раніше Байден закликав ОПЕК+ збільшити видобуток нафти. За його словами, внаслідок обмеження обсягів нафтовидобутку в США зростають ціни на бензин.

– Зростання вартості бензину б’є по сім’ях із робітничого класу. Бензин потрібен, щоб вони могли відвозити дітей до школи, щоби ходили шкільні автобуси, — вказував він.

Міністерство енергетики США надасть доступ до 50 млн барелів нафти зі стратегічних резервів. Про це 23 листопада повідомив президент США Джо Байден.

До таких заходів очільник країни вдався, щоб знизити ціни для американців та усунути невідповідність між попитом та пропозицією.

Щоб подолати нестачу постачання нафти, розконсервування відбуватиметься паралельно з Китаєм, Індією, Японією, Кореєю та Великою Британією.

У Білому домі констатують: лише завдяки консультаціям із цього питання протягом останніх тижнів ціни на нафту знизилися майже на 10%.

Джерело: Nikkei