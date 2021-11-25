Держсекретар США обговорив із генсеком НАТО нарощування військ РФ на кордоні України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен обговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію на кордоні України.

За даними Держдепу, це питання було порушено під час телефонних перемовин перед зустріччю міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

– Сторони обговорили повідомлення про незвичайну військову активність Росії поблизу України, – повідомив прес-секретар Держдепу Нед Прайс.

Крім того, Блінкен та Столтенберг обговорили майбутню зустріч глав МЗС, яка відбудеться з 30 листопада до 1 грудня у Ризі.

Держсекретар США повідомив, що з нетерпінням чекає на діалог щодо низки питань, які стоять на порядку денному.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що Росія нарощує боєздатність своїх військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

На кордоні сконцентровано понад 92 тисячі військ. Очікується, що пік військових маневрів припаде на січень 2022 року.

У зв’язку із напруженою ситуацією на кордоні українські війська постійно перебувають у повній бойовій готовності.