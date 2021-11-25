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Оцінюватимуть загрози: Пентагон створив нову групу для розслідування повідомлень про НЛО

Юлія Соколова редакторка стрічки
Пентагон

Міністерство оборони США оголосило про створення нової оперативної групи для розслідування повідомлень про невпізнані літаючі об’єкти (НЛО) в повітряному просторі.

Як поінформували в прес-службі Пентагону, нова група з ідентифікації та синхронізації підходу до повітряних об’єктів (AOIMSG) створюється на заміну Цільовій групі ВМС США з неопізнаних повітряних явищ.

Відповідне розпорядження дала заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс у співпраці з директором Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Нова структура повинна синхронізувати зусилля Пентагону та уряду США з виявлення та ідентифікації об’єктів, які становлять інтерес у повітряному просторі спеціального призначення. Крім того, новостворена група працюватиме над оцінкою та пом’якшенням будь-яких пов’язаних із цим загроз безпеці польотів і національній безпеці.

Діяльність групи контролюватимуть представники Міноборони США, а також розвідувальної спільноти.

– Вторгнення будь-якого повітряного об’єкта в американський повітряний простір спеціального призначення створює проблеми для безпеки польотів і операцій, а також може створити проблеми національній безпеці. Міністерство оборони США дуже серйозно ставиться до повідомлень про вторгнення будь-якого повітряного об’єкта, ідентифікованого чи невпізнаного, і розслідує кожне з них, – наголошується в повідомленні.

Пентагон вирішив створити нову групу після звіту з питань про невпізнані літаючі об’єкти (НЛО), який було представлено Конгресу США в червні 2021 року. Законодавці почали вимагати звіт після того, як американські військові повідомили про численні випадки неідентифікованих об’єктів, які безладно рухалися в небі.

У звіті американські спецслужби проаналізували 144 свідчення про невпізнані об’єкти в повітряному просторі (в період з 2004 до 2021 року). Проте їх походження вони так і не змогли чітко пояснити (крім одного випадку).

Розвідка США не виключала можливості того, що ці об’єкти можуть бути позаземними. Крім того, в американській розвідці припускали, що деякі з об’єктів можуть бути технологіями з іншої країни (наприклад, Китаю або Росії), інші – природними атмосферними явищами.

У звіті наголошувалося, що НЛО можуть створити загрозу національній безпеці США.

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Джерело: Міноборони США, ВВС

Фото: Depositphotos

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