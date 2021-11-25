Міністерство оборони США оголосило про створення нової оперативної групи для розслідування повідомлень про невпізнані літаючі об’єкти (НЛО) в повітряному просторі.

Як поінформували в прес-службі Пентагону, нова група з ідентифікації та синхронізації підходу до повітряних об’єктів (AOIMSG) створюється на заміну Цільовій групі ВМС США з неопізнаних повітряних явищ.

Відповідне розпорядження дала заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс у співпраці з директором Національної розвідки США Евріл Гейнс.

Нова структура повинна синхронізувати зусилля Пентагону та уряду США з виявлення та ідентифікації об’єктів, які становлять інтерес у повітряному просторі спеціального призначення. Крім того, новостворена група працюватиме над оцінкою та пом’якшенням будь-яких пов’язаних із цим загроз безпеці польотів і національній безпеці.

Діяльність групи контролюватимуть представники Міноборони США, а також розвідувальної спільноти.

– Вторгнення будь-якого повітряного об’єкта в американський повітряний простір спеціального призначення створює проблеми для безпеки польотів і операцій, а також може створити проблеми національній безпеці. Міністерство оборони США дуже серйозно ставиться до повідомлень про вторгнення будь-якого повітряного об’єкта, ідентифікованого чи невпізнаного, і розслідує кожне з них, – наголошується в повідомленні.

Пентагон вирішив створити нову групу після звіту з питань про невпізнані літаючі об’єкти (НЛО), який було представлено Конгресу США в червні 2021 року. Законодавці почали вимагати звіт після того, як американські військові повідомили про численні випадки неідентифікованих об’єктів, які безладно рухалися в небі.

У звіті американські спецслужби проаналізували 144 свідчення про невпізнані об’єкти в повітряному просторі (в період з 2004 до 2021 року). Проте їх походження вони так і не змогли чітко пояснити (крім одного випадку).

Розвідка США не виключала можливості того, що ці об’єкти можуть бути позаземними. Крім того, в американській розвідці припускали, що деякі з об’єктів можуть бути технологіями з іншої країни (наприклад, Китаю або Росії), інші – природними атмосферними явищами.

У звіті наголошувалося, що НЛО можуть створити загрозу національній безпеці США.

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Джерело: Міноборони США, ВВС