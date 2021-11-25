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Президентом Інтерполу став представник Міністерства закордонних справ ОАЕ

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Президентом Інтерполу став представник Міністерства закордонних справ ОАЕ

Генеральний інспектор МЗС ОАЕ Ахмед Нассер Аль-Раїсі у четвер, 25 листопада, обраний новим президентом Інтерполу.

Аль-Раїсі обрано на чотирирічний термін, повідомили у Інтерполі.

Аль-Раїсі змінив на посаді главу державного діяча Кім Чон Яна з Південної Кореї. До цього представник ОАЕ був членом виконавчого комітету Інтерполу.

Колишній керівник організації Кім Чон Ян обіймав цю посаду з листопада 2018 року.

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Вибори нового президента відбулися під час зустрічі Генеральної Асамблеї Інтерполу, що наразі триває у Стамбулі.

Генасамблея збирається щороку. Вона ухвалює основні рішення щодо загальної політики організації, необхідних ресурсів для міжнародного співробітництва, а також визначає робочі методи, фінансування та програму діяльності.

В Україні у квітні Рада ухвалила закон про заочне засудження, що дозволяє заочно засуджувати без оголошення у міжнародний розшук Інтерполу або міждержавний розшук у країнах СНД.

Джерело: Інтерпол

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