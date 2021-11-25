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Талібан будує завод з переробки канабісу – фірма з Австралії заперечує свою участь

Марія Степанюк редактор стрічки
медичний канабіс

В Афганістані оголосили про намір створити в країні підприємство з переробки канабісу для виробництва ліків.

У повідомленні МВС талібів йдеться, що підприємство буде створено за допомогою компанії Cpharm. Відомство не повідомляє подробиць про цю компанію, але інформаційне агентство Aamaj News заявило, що це австралійська компанія.

Пізніше начальник прес-центру МВС талібів Саїд Хості написав у Twitter, що з представниками цієї компанії зустрічався представник очільника МВС з боротьби з наркотиками.

Хості повідомив, що “Cpharm інвестує $450 млн у створення підприємства з переробки гашишу в Афганістані”. Він додав, що проект офіційно запустять за кілька днів.

Після того, як звістка про укладену угоду талібів з компанією під назвою Cpharm, однойменна невеличка австралійська консалтингова компанія потрапила у скрутне становище.

Директор фірми заявив, що через згадку у світових ЗМІ назви компанії бізнес може зазнати репутаційних збитків. У компанії розглядають можливість звернення до суду.

Зі свого боку австралійська компанія заявила, що ніколи не вела перемовин з талібами, не займається виробництвом ліків та не здатна інвестувати такі великі суми. Зазначається також, що Cpharm сімейна фірма із 17 робітниками.

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Джерело: SBS News, Cpharm

Фото: Depositphotos

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