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У Польщі затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Марія Степанюк редактор стрічки
Польська поліція

У Польщі співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали громадянина Польщі, якого підозрюють у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Затриманого 66-річного поляка підозрюють в ініціації шпигунської діяльності на користь Росії та співпраці з іншим чоловіком, раніше заарештованим співробітниками Агенства.

— Затриманий 66-річний громадянин підтримував шпигунську діяльність на користь російської розвідки ФСБ і діяв на шкоду інтересам Республіки Польща, – йдеться у повідомленні Агенства.

Арешт відбувся 21 листопада 2021 року у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Під час обшуку за місцем проживання затриманого було вилучено речі та документи, що підтверджують його причетність до шпигунства.

Чоловік не визнав себе винним у висунутих йому звинуваченнях. Суд обрав йому тримісячний арешт.

Повідомляється також, що значна частина матеріалів справи та її розслідування – засекречені.

У червні цього року Агенція внутрішньої безпеки затримала колишнього діяча проросійської партії Зміна Януша Н. за підозрою у шпигунстві на користь російської розвідки.

Слідчі встановили, що чоловік був прихильником РФ і активно діяв на користь цієї країни.

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Джерело: прес-служба ABW

Фото: Depositphotos

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