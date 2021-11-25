У Стамбулі відбулися акції протесту після обвалу національної валюти

У середу, 24 листопада, у Стамбулі відбулася акції протесту проти економічної політики влади, що призвела до обвалу національної валюти ліри.

У Стамбулі протестувальники зібралися у районі Кадикьой. Вони скандували гасла із закликом до відставки уряду президента Реджепа Ердогана.

Турецька поліція розігнала цю акцію протесту та затримала десятки демонстрантів. Правоохоронці використовували щити, щоб розігнати натовп, після цього розпочалися затримання.

За даними журналістів Associated Press, на місці події було затримано понад 30 осіб.

Протести відбуваються на тлі зростання інфляції, яка серйозно підірвала купівельну спроможність турків, високого рівня безробіття та різкого падіння турецької валюти — ліри.

Подібні акції протесту відбулися в Анкарі та інших містах Туреччини.

Днем раніше у низці турецьких міст також відбулися акції протесту після обвалу курсу ліри. У Стамбулі та Анкарі мітингувальники скандували: Уряд у відставку. Деякі люди тримали транспаранти з вимогами усунути від влади Партію справедливості та розвитку, що править у країні.