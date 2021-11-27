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Мене це хвилює: Байден прокоментував заяву Зеленського про підготовку держперевороту

Абрамова Юлія редакторка стрічки
джо байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден висловив занепокоєння через заяву про можливість державного перевороту в Україні, про яку напередодні повідомив глава країни Володимир Зеленський.

Байден зазначив, що його хвилює ця новина.

– Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою, – зазначив 26 листопада президент США під час розмови з журналістами.

На питання, чи буде він обговорювати тему державного перевороту в Україні із Володимиром Зеленським, Джо Байден сказав, що така вірогідність є.

– Цілком можливо, – зазначив Байден.

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26 листопада у Києві минула прес-конференція Володимира Зеленського, присвячена екватору його каденції на посаді президента України.

Президент розповів, що отримав дані про підготовку державного перевороту 1-2 грудня. За його словами, існує не лише агентурна інформація, а й аудіозаписи, де представники Росії обговорюють з представниками України участь у цьому бізнесмена Ріната Ахметова.

Джерело: Голос Америки

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