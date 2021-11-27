Росія – найгостріша загроза: глава генштабу Британії порівняв дії РФ із екстремізмом

Наразі головна загроза безпеці Британії находить від Росії, вважає начальник штабу оборони країни Ніколас Картер.

Він наголосив, що Росія – це найгостріша загроза, і управління нею – перше місце у його списку.

– Це входить до списку пріоритетів радника з національної безпеки, – додав Картер в інтерв’ю The Telegraph.

Картер зазначив, що світ переживає період феноменальних змін. Зокрема, він згадав, що ще у 2014 році були сперечки про те, чи виходила загроза від насильницького екстремізму, чи це була державна загроза з боку Росії.

– На цьому етапі аргумент про насильницький екстремізм майже переміг. Але потім, у 2018 році, у нас був напад на сім’ю Скрипалів у Солсбері, і стало сліпучо очевидним, що Росія була найгострішою загрозою для нашої країни, – сказав Ніколас Картер.

The Telegraph додає, що Росія і КНР змінили ісламський тероризм як основні загрози національній безпеці.

Картер зазначив, що, на його думку, ці країни діють у сірій зоні, де противники бачать світ як безперервну боротьбу, в якій можуть бути використані всі інструменти влади, допоки вони не призведуть до гарячої війни.

– Постійна участь Росії у провокаційних діях може призвести до катастрофічної помилки, тож, і до конфлікту, додав стурбований воєначальник.

За його словами, слід розібратися, чи не спонукає Росію до дій британська політика стримування.

– Це – велике питання, – додав Картер.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що кілька країн оголосили про готовність підтримати Україну в разі повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації.

Про це він заявив під час прес-марафону 30 запитань до президента, що відбувся у п’ятницю, 26 листопада.

За словами президента, партнери України, зокрема, США, Велика Британія, Євросоюз, Туреччина, Канада, вже висловили підтримку Україні.