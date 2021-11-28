В Австрії заарештували 15 людей, підозрюваних у незаконному ввезенні сирійських, ліванських та єгипетських мігрантів на територію країни.

За даними поліції, серед затриманих – громадяни України, Молдови та Узбекистану. Правопорушників затримали переважно під час перевірки підозрілих транспортних засобів та у віденському готелі.

Вони намагалися втекли від правоохоронців. Місцева поліція вилучила 14 транспортних засобів, які використовували для перевезення нелегалів.

Нещодавно правоохоронці розпочали розслідування щодо групи осіб, які незаконно переправляли мігрантів з сербсько-угорського кордону через Словаччину та Чехію до південно-східної частини Австрії. Затримані висаджували нелегалів неподалік від Відня.

У поліції вважають, що правопорушники знімали задні сидіння на автомобілях та фургонах, обприскували задні вікна та завантажували транспортні засоби групами осіб (по 12-15 людей).

За даними слідства, підозрювані перевезли понад 700 нелегалів, отримавши за незаконні послуги понад €2,5 млн. Одна людина платила по €4-5 тис. за поїздку, а далі мігранти планували доїхати потягом або за допомогою родичів.

Громадян України, Молдови та Узбекистану затримали в їхніх районах проживання. Поліція вийшла на слід підозрюваних через оголошення у соціальних мережах.