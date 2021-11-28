В австралійському місті Кернс (штат Квінсленд) 31-річна жінка підпалила карантинний готель. У ньому громадяни проходили ізоляцію в умовах пандемії Covid-19.

Інцидент трапився в неділю вранці, 28 листопада, в 11-поверховому готелі Pacific Hotel.

За даними місцевої поліції, близько 7:00 ранку жінка розпалила вогонь під ліжком у номері, в якому перебувала на ізоляції із двома дітьми.

Полум’я охопило дві кімнати на верхньому поверсі. Персонал готелю та служби екстреної допомоги оперативно евакуювали з будівлі понад 160 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежа знищила частину готелю: за інформацією поліції, будівлі нанесено суттєвий збиток.

Відомо, що жінка, яка вчинила підпал, перебувала в готелі кілька днів. Їй уже висунули звинувачення в підпалі та навмисному нанесенні шкоди. Про мотиви жінки не повідомляється.

У понеділок, 29 листопада, вона постане перед судом.

A COVID emergency of a different kind has erupted in a Cairns hotel quarantine facility. A 31 year old Cairns mother returning from Victoria is tonight in custody, charged with arson. @SophieUpcroft #9News pic.twitter.com/xRnvasK9Uk — 9News Queensland (@9NewsQueensland) November 28, 2021

Варто зазначити, що в Австралії нещеплені проти коронавірусу мандрівники мають провести 14-денний карантин у готелях.

У країні днями виявили два випадки інфікування новим штамом коронавірусу Омікрон. Цей варіант вперше було виявлено в Південній Африці.

Відтак, влада Австралії оголосила про призупинення авіарейсів із Південно-Африканської Республіки, Намібії, Зімбабве, Ботсвани, Лесото, Есватіні, Сейшельських островів, Малаві та Мозамбіку.

Громадянам інших держав, які перебували в цих країнах протягом останніх двох тижнів, заборонили в’їзд до Австралії.

Днями Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила, що дала назву новому штаму коронавірусу B.1.1.529, який було виявлено в Південній Африці. Його позначили грецькою літерою омікрон. Цей Covid-штам включили до групи, яка викликає особливе занепокоєння. Як поінформували у ВООЗ, він має велику кількість мутацій.

26 листопада у Бельгії офіційно зафіксували перший випадок зараження новим штамом на європейському континенті. Згодом про ймовірні випадки зараження штамом Омікрон заявили в інших країнах Європи.

Джерело: Поліція Квінсленда, ВВС, ABC News

Фото: Поліція Квінсленда