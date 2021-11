В австралійському місті Кернс (штат Квінсленд) 31-річна жінка підпалила карантинний готель. У ньому громадяни проходили ізоляцію в умовах пандемії Covid-19.

Інцидент трапився в неділю вранці, 28 листопада, в 11-поверховому готелі Pacific Hotel.

За даними місцевої поліції, близько 7:00 ранку жінка розпалила вогонь під ліжком у номері, в якому перебувала на ізоляції із двома дітьми.

Полум’я охопило дві кімнати на верхньому поверсі. Персонал готелю та служби екстреної допомоги оперативно евакуювали з будівлі понад 160 людей. На щастя, ніхто не постраждав.

Пожежа знищила частину готелю: за інформацією поліції, будівлі нанесено суттєвий збиток.

Відомо, що жінка, яка вчинила підпал, перебувала в готелі кілька днів. Їй уже висунули звинувачення в підпалі та навмисному нанесенні шкоди. Про мотиви жінки не повідомляється.

У понеділок, 29 листопада, вона постане перед судом.

A COVID emergency of a different kind has erupted in a Cairns hotel quarantine facility.

A 31 year old Cairns mother returning from Victoria is tonight in custody, charged with arson. @SophieUpcroft #9News pic.twitter.com/xRnvasK9Uk

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) November 28, 2021