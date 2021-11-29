Таліби пообіцяли підтримувати нормальні стосунки з усіма країнами

Афганістан має намір підтримувати нормальні економічні та політичні стосунки з усіма країнами.
Про це заявив один із ватажків терористичної організації Талібан, що захопила владу в країні, Мохаммад Хасан Ахунд, який виконує обов’язки прем’єр-міністра тимчасового уряду.
– Зараз Талібан спрямував усі свої сили на відновлення країни. Будь-яка спроба вплинути на Афганістан – приречена на провал, – заявив Ахунд.
За його словами, таліби не дозволять використовувати територію країни для створення загрози сусідам.
В.о. прем’єр-міністр також закликав афганців згуртуватися, щоб допомогти відновити країну після війни.
Крім того, Ахунд вкотре наголосив, що таліби поважають право жінок на освіту та роботу.
Джерело: Сіньхуа