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Таліби пообіцяли підтримувати нормальні стосунки з усіма країнами

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Талибан в Афганистане

Афганістан має намір підтримувати нормальні економічні та політичні стосунки з усіма країнами.

Про це заявив один із ватажків терористичної організації Талібан, що захопила владу в країні, Мохаммад Хасан Ахунд, який виконує обов’язки прем’єр-міністра тимчасового уряду.

– Зараз Талібан спрямував усі свої сили на відновлення країни. Будь-яка спроба вплинути на Афганістан – приречена на провал, – заявив Ахунд.

За його словами, таліби не дозволять використовувати територію країни для створення загрози сусідам.

В.о. прем’єр-міністр також закликав афганців згуртуватися, щоб допомогти відновити країну після війни.

Крім того, Ахунд вкотре наголосив, що таліби поважають право жінок на освіту та роботу.

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Джерело: Сіньхуа

Фото: Depositphotos

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