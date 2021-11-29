Таліби пообіцяли підтримувати нормальні стосунки з усіма країнами

Афганістан має намір підтримувати нормальні економічні та політичні стосунки з усіма країнами.

Про це заявив один із ватажків терористичної організації Талібан, що захопила владу в країні, Мохаммад Хасан Ахунд, який виконує обов’язки прем’єр-міністра тимчасового уряду.

– Зараз Талібан спрямував усі свої сили на відновлення країни. Будь-яка спроба вплинути на Афганістан – приречена на провал, – заявив Ахунд.

За його словами, таліби не дозволять використовувати територію країни для створення загрози сусідам.

В.о. прем’єр-міністр також закликав афганців згуртуватися, щоб допомогти відновити країну після війни.

Крім того, Ахунд вкотре наголосив, що таліби поважають право жінок на освіту та роботу.

Читайте Талібан заборонив ввезення іноземної валюти в Афганістан

Джерело: Сіньхуа