У Білорусі заявили, що нелегали не становлять загрози для країн ЄС

Біженці, які прибули до Білорусі для спроби прориву кордону з Польщею, нібито не загрожують ані цій країні, ані державам, до яких вони хочуть потрапити.

Таку думку висловив державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович.

– Боятися, мабуть, не варто. Оскільки люди їхали з мирними цілями туди, куди їх покликали: до Німеччини, Великої Британії, Європи. Там, де добре, вони туди й біжать, намагаючись знайти різні шляхи досягнення своєї мети. Переконаний, що ці люди не принесуть якихось великих проблем Німеччині, Великій Британії, Франції – там, куди вони рвуться, – заявив він.

За словами Вольфовича, нелегали прибувають до Білорусі через туристичні фірми. При цьому мігранти мають гроші, які вони планували витратити в країнах Європейського Союзу, проте змушені це робити у Білорусі.

Він додав, що нелегали мають певні національні особливості, але вони прислухаються до зауважень білоруських правоохоронців.

– Чому вони взяли палиці та каміння? Я ставлю себе на місце будь-якого чоловіка. Якби в мене були поруч дружина, дитина, в яких летить світлошумова граната, яких труять газом – напевно, я б не лише палицю з каменем узяв у руки. Це захисна реакція доведених до божевілля людей, – заявив секретар білоруського Радбезу.

Він наголосив, що за минулі три місяці жодного серйозного правопорушення з боку мігрантів у Білорусі зафіксовано не було.

При цьому Вольфович нагадав, що Євросоюз вимагає від уряду Іраку вивезти людей, які скупчилися на кордоні, проте ті не хочуть повертатися додому.