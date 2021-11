Барбадос вийшов з-під влади британської монархії та став республікою

Острів Барбадос, що у Карибському морі, 30 листопада офіційно став республікою та вийшов з-під правління британської монархії. Від сьогодні Барбадос – наймолодша республіка у світі.

В ніч на 30 листопада, коли годинник пробив 12-ту, прапор королівського стандарту спустили над переповненою площею Героїв у столиці Барбадосу Бриджтауні, а також оголосили про перехід Барбадосу до нового конституційного статусу.

Here are a few highlights from the Ceremony to declare Barbados a Republic and Inauguration of the President of Barbados in National Heroes’ Square! #MyBarbados #LoveBarbados #VisitBarbados #CelebratingWhoWeAre pic.twitter.com/Rp4kN0icqO

Присягу на вірність своїй країні склала колишня суддя, 72-річна Сандра Мейсон. Вона ж обійняла посаду президента Барбадосу.

Нову очільницю країни вітали сотні людей на мосту Чемберлен, а під час виконання національного гімну пролунав салют із 21 гармати.

A look at the fireworks displays from National Heroes Square, Bridgetown & other sites across the nation #BIM55 pic.twitter.com/Scb8Umk56f

Церемонію також відвідала барбадоська співачка Ріанна, яку оголосили національним героєм.

Від королівської родини на церемонію прибув син королеви Єлизавети II принц Чарльз.

Зі свого боку, Єлизавета II надіслала Барбадосу привітання зі знаменним днем та побажала щастя, миру та процвітання.

The Prince of Wales is attending the Presidential Inauguration Ceremony to mark Barbados’ transition to a Republic within the Commonwealth. pic.twitter.com/b91Etx3gmg

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 30, 2021