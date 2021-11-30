Барбадос вийшов з-під влади британської монархії та став республікою

Острів Барбадос, що у Карибському морі, 30 листопада офіційно став республікою та вийшов з-під правління британської монархії. Від сьогодні Барбадос – наймолодша республіка у світі.

В ніч на 30 листопада, коли годинник пробив 12-ту, прапор королівського стандарту спустили над переповненою площею Героїв у столиці Барбадосу Бриджтауні, а також оголосили про перехід Барбадосу до нового конституційного статусу.

Barbados is officially a Parliamentary Republic Here are a few highlights from the Ceremony to declare Barbados a Republic and Inauguration of the President of Barbados in National Heroes’ Square! #MyBarbados #LoveBarbados #VisitBarbados #CelebratingWhoWeAre pic.twitter.com/Rp4kN0icqO — Visit Barbados (@Barbados) November 30, 2021

Присягу на вірність своїй країні склала колишня суддя, 72-річна Сандра Мейсон. Вона ж обійняла посаду президента Барбадосу.

Нову очільницю країни вітали сотні людей на мосту Чемберлен, а під час виконання національного гімну пролунав салют із 21 гармати.

#BIMRepublic: Happy Independence Day Barbados! A look at the fireworks displays from National Heroes Square, Bridgetown & other sites across the nation #BIM55 pic.twitter.com/Scb8Umk56f — Kevz Politics (@KevzPolitics) November 30, 2021

Церемонію також відвідала барбадоська співачка Ріанна, яку оголосили національним героєм.

— Республіка Барбадос вирушила у своє перше плавання, – сказала Мейсон у своїй інавгураційній промові.

Від королівської родини на церемонію прибув син королеви Єлизавети II принц Чарльз.

— З найтемніших часів нашого минулого та жахливих звірств рабства, яке назавжди заплямувало нашу історію, люди цього острова прокладали свій шлях із надзвичайною силою духу, – сказав спадкоємець британського престолу.

Зі свого боку, Єлизавета II надіслала Барбадосу привітання зі знаменним днем та побажала щастя, миру та процвітання.

The Prince of Wales is attending the Presidential Inauguration Ceremony to mark Barbados’ transition to a Republic within the Commonwealth. pic.twitter.com/b91Etx3gmg — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 30, 2021

30 вересня парламент Барбадосу проголосував за внесення змін до конституції країни, що позбавляють королеву Великої Британії Єлизавету II статусу правителя острівної країни.

У жовтні парламент Барбадосу обрав першого президента в історії країни. Голосування відбулося у парламенті Барбадосу: 27 депутатів віддали свої голоси за Мейсон, проти були – 18 законодавців.

Республіка Барбадос – острівна держава у Карибському морі зі столицею Бриджтаун. Найближчими островами є Сент-Вінсент і Гренадини та Сент-Люсія, які лежать на захід від острова. У країні проживають близько 300 тис. осіб.

З часу перших британських поселенців у 1620-х роках і до здобуття незалежності у 1966 році, Барбадос перебував під безперервним британським контролем. Після 1966 року острів зберігав формальний зв’язок із британською монархією.