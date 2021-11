Шторм у Туреччині: загинуло чотири людини, вітер повалив вежу з годинником

У кількох провінціях Туреччини стався потужний шторм. Внаслідок шторму загинуло щонайменше чотири особи, 38 дістали травми. Троє з них були громадянами Туреччини, а четверта жертва – іноземець.

У столиці Туреччини швидкість вітру сягала 130 км/год. Вітер повалив вежу з годинником, очевидці зафіксували момент на відео.

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz

— DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021