Шторм у Туреччині: загинуло чотири людини, вітер повалив вежу з годинником

У кількох провінціях Туреччини стався потужний шторм. Внаслідок шторму загинуло щонайменше чотири особи, 38 дістали травми. Троє з них були громадянами Туреччини, а четверта жертва – іноземець.

У столиці Туреччини швидкість вітру сягала 130 км/год. Вітер повалив вежу з годинником, очевидці зафіксували момент на відео.

VIDEO — A clock tower topples over in Istanbul, as the city is hit by storm and strong winds, killing 2 pic.twitter.com/XAiwjQAbfz — DAILY SABAH (@DailySabah) November 29, 2021

В одному з районів Стамбулу вітер повністю зніс дах кафе на парковку з автомобілями. Постраждало двоє людей та шість транспортних засобів.

У районі Авджілар будка охоронця перекинулася, коли він перебував у середині.

У місті Болу внаслідок сильного вітру дах зірвало у будівлі місцевої лікарні. Подібні випадки зафіксували у багатьох населених пунктах.

У місті Гебзе під час будівництва обвалилося риштування – постраждало вісім робітників. У провінції Стамбулу на автомобільній трасі перекинулася вантажівка.

В Ізмірі великі хвилі затопили дорогу вздовж берега моря та трамвайну лінію. Через сильний вітер протоку Босфор тимчасово закрили для суден.

Джерело: Daily Sabah, Hurriyet