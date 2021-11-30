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У Швеції посаду міністра вперше обійме жінка-трансгендер

Марія Степанюк редактор стрічки
Ліна Аксельссон Кілбл

У Швеції на посаду міністра освіти призначили Ліну Аксельссон Кілблом. Вона стане першою трансгендерною людиною у шведському уряді.

Новій очільниці Міністерства освіти 51 рік. У 1990-х вона зробила операцію зі зміни статі.

Раніше вона була директором школи, членом шкільної комісії, а за її плечима величезний досвід роботи зі шкільною освітою.

– Школа має забезпечувати молодь необхідними знаннями, незалежно від походження. Якщо ми хочемо досягти успіху, суспільство має взяти під контроль школу. У центрі уваги має бути школяр, а не ціни на біржі, – сказала очільниця Міносвіти Швеції.

28 листопада стало відомо, що шведський парламент Ріксдаг вдруге за кілька днів обрав Магдалену Андерссон на посаду прем’єр-міністра Швеції.

Лідерка шведської Соціал-демократичної партії стала першою жінкою, яка очолила уряд Швеції.

Після призначення Андерссон оголосила склад нового уряду. Деякі міністри, наприклад, глава МЗС Анн Лінде та голова міноборони Петер Хультквіст, зберегли свої посади. Ганс Дальгрен залишився міністром у справах Євросоюзу.

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Джерело: Expressen

Фото: Lina Axelsson Kihlblom

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