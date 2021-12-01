Держсекретар США Блінкен закличе Лаврова відвести війська від України

Очільник Державного департаменту США Ентоні Блінкен планує закликати міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова відвести війська від України.
Державний секретар США зустрінеться з російським колегою у четвер, 2 грудня. Про це він повідомив 1 грудня під час прес-конференції у Ризі – столиці Латвії.
– Росії потрібно скасувати посилення військ на кордоні, припинити дестабілізацію та провокації. Про це я повідомлю Сергію Лаврову завтра, – сказав Блінкен.
Очільник Держдепу наголосив, що такі заклики до Росії уже звучали з боку США під час комунікацій на інших рівнях.
Блінкен заявив, що потрібно готуватися до непередбачуваних обставин і працювати над тим, щоб Росія змінила курс.
– Ми не знаємо, чи ухвалив президент Путін рішення про вторгнення в Україну. Ми знаємо, що він створює потенціал для цього в найкоротші терміни, якщо він так вирішить.
Тому, попри невизначеність намірів і часу, ми повинні підготуватися до всіх непередбачених обставин, працюючи над тим, щоб Росія змінила курс.
Ентоні Блінкен проведе зустріч з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим у Стокгольмі на полях засідання Ради міністрів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Також державний секретар США зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
Наразі Блінкен перебуває у Ризі, де проходять зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО щодо стягування російських військ до українського кордону.
30 листопада під час виступу очільник Держдепу наголосив, що поновлення російської агресії матиме серйозні наслідки.
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