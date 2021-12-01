Лукашенко заявив, що Білорусь стане на бік РФ в разі “агресії України”

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь виступатиме на боці Кремля “економічно, політично, а головне юридично”. Про це він сказав в інтерв’ю російським пропагандистам.

Лукашенко заявив, що Білорусь займе бік Москви, якщо “Росія опиниться перед агресією України”.

Далі він продовжив проросійські наративи та назвав Україну чомусь “нашою”. Самопроголошений президент сказав, що “робитиме все для того, щоб Україна стала нашою”.

— Вона – наша Україна, там наш народ, – вибухнув заявою в інтерв’ю самопроголошений президент.

За його словами, Мінськ виступатиме на боці Кремля і буде з Москвою у “найтіснішій зв’язці”.

Під час цього інтерв’ю Лукашенко відзначився ще кількома неоднозначними заявами. Зокрема, він назвав тимчасово окупований український півострів Крим “російським” та визнав законність нелегітимного референдуму півострова у 2014 році.

Після цього він попросив президента РФ Володимира Путіна здійснити спільну поїздку до тимчасово окупованого Криму.

В МЗС України вже відреагували на такі заяви самопроголошеного президента. Очільник відомства Дмитро Кулеба заявив, що потенційне визнання Білоруссю окупованого півострова Крим “російським” буде точкою неповернення у відносинах України та Білорусі.

Кулеба наголосив, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості Лукашенка, адже Україна оцінюватиме лише його дії. Він також додав, що Україна вже вважає Білорусь потенційний джерелом небезпеки.