Білоруського політв’язня Вітольда Ашурка посмертно нагородили українським хрестом Петра Калнишевського За гідність у полоні.

Про це повідомляється на сторінці померлого у білоруській колонії активіста.

— Хрестом Петра Калнишевського нагороджуються громадяни України та громадяни, які потрапили в полон і виявили взірець мужності та незламності переконань, — йдеться у дописі до фото.

Активіста посмертно нагородило Всеукраїнське об’єднання Країна. Зазначається також, що за час існування цей хрест отримали менше 100 людей.

Хто такий Вітольд Ашурок?

Вітольд Ашурок – білоруський суспільний діяч, активіст та політв’язень, який помер за невизначених обставин у колонії міста Шклов. Йому було 50 років.

Офіційною причиною смерті назвали зупинку серця.

Його затримали у вересні 2020 року. У січні 2021 року суд засудив Ашурка до п’яти років колонії загального режиму. Його звинуватили в організації та підготовці “дій, що грубо порушують громадський порядок, а також у насильстві чи погрозі застосування насильства щодо співробітника органів внутрішніх справ”.

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Фото: Вітольд Ашурак