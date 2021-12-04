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Багато порушень: Блінкен закликав РФ дотримуватися Мінських домовленостей

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Ентоні Блінкен

Росія повинна дотримуватись Мінських домовленостей для деескалації конфлікту.

Таку заяву зробив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

– Більшість домовленостей не виконано, причому, найбільше порушень спостерігається з боку Росії, – сказав Блінкен.

Глава Держдепу закликав Москву до відведення військ, концентрація яких останнім часом збільшилася, від українського кордону. Він вважає, що це допоможе розрядити ситуацію.

Блінкен попросив РФ дотримуватися режиму припинення вогню на Донбасі. Він вважає, що конфлікт можливо врегулювати за допомогою дипломатії, якщо обидві сторони – Україна та Росія – дотримуватимуться Мінських домовленостей.

Такі вимоги держсекретар США озвучив під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Глава російського зовнішньополітичного відомства зажадав від Блінкена роз’яснень щодо пунктів Мінських угод, яких РФ має дотримуватися.

Нагадаємо, президент США Джо Байден розповів про комплекс заходів проти Росії, які Вашингтон готує для недопущення вторгнення до України.

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За словами американського лідера, ініціативи адміністрації дозволять ускладнити РФ здійснення агресії. Зокрема, США та інші країни розробляють економічні та політичні заходи щодо Кремля.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Дмитро Кулеба розповів, що, поки світові лідери готують санкції, Україна висловлює готовність до участі у будь-якому форматі мирних перемовин щодо врегулювання ситуації на сході.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Getty Images

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