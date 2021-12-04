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Міграційна криза у Польщі: прикордонники затримали двох українців

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
кордон польща

Польські прикордонники за добу запобігли 62 спробам незаконного проникнення в країну з території Білорусі.

Серед затриманих 3 грудня були двоє українців.

Також співробітники польської прикордонної служби заарештували громадян Польщі та Афганістану за те, що вони допомагали мігрантам.

Нагадаємо, 8 листопада до польського кордону з боку Білорусі стягнулися кілька тисяч мігрантів, які мали намір проникнути до країн Євросоюзу.

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Правоохоронці на КПП пропускають лише поодинокі автомобілі, а масовий наплив біженців стримують військові. Неодноразово спалахували зіткнення та заворушення, які було націлено на польських прикордонників.

У зв’язку із загостренням ситуації Україна направила 175 млн грн на зміцнення кордону з Білоруссю. Також було вирішено залучити 8,5 тисячі співробітників Державної прикордонної служби, Нацгвардії та поліції.

Джерело: Прикордонна служба Польщі

Фото: Прикордонна служба Польщі

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