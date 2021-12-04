У центральній частині Малі невідомі бойовики обстріляли автобус, внаслідок чого 31 людину було вбито.

За словами представників влади, бойовики спершу вбили водія, а потім підпалили автобус. Більшість жертв були жінки, які їхали працювати на ринок.

Цей автобус двічі на тиждень їздить із села Сонго на ринок у Бандіагара, що за 10 км.

Напад стався в самому центрі регіону Мопті, де останні місяці спостерігається ескалація насильства з боку бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою та джихадистським угрупуванням Ісламська держава.

Атаки джихадистів у Малі почастішали. Цьому сприяли два військові перевороти, що відбулися протягом останніх 16 місяців. Перевороти призвели до ослаблення центрального уряду та припинення спільних військових операцій Франції.

BBC повідомляє, що через складну ситуацію з безпекою центральний уряд Малі звернувся за допомогою до російських найманців групи Вагнера.

Держпереворот у Малі

У серпні 2020 року у Малі відбулася спроба держперевороту, внаслідок чого заарештували президента Ібрагіма Бубакара Кейті та прем’єр-міністра Бубу Сіссе. Передував перевороту бунт військовослужбовців на великій військовій базі біля столиці Малі Бамако.

Згодом президент Ібрагім Бубакар Кейта подав у відставку. А в телезверненні заявив, що також розпускає уряд та парламент.