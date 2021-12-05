Зірвано спробу замаху на Ердогана: що відомо

У суботу, 4 грудня, сили безпеки запобігли у місті Сіірта спробу замаху на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Це сталося незадовго до того, як турецький лідер мав намір виступити на мітингу прихильників.

Вибухівку було закладено під поліцейською автівкою, яка мала охороняти захід.

Співробітник поліції вирушав на мітинг власним авто. Підозрілий предмет помітив його друг, якого він підвозив. Під час детального огляду було підтверджено, що це саморобний вибуховий пристрій.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingine bombalı saldırı önlendi. pic.twitter.com/sBhmsCTdkk — Bilgi Postu (@bilgipostu) December 4, 2021



Судмедексперти перевірили вибухівку на наявність відбитків пальців терористів. Після цього вибухотехніки знищили пристрій, дотримуючись всіх необхідних запобіжних заходів.

Правоохоронні органи розпочали операцію з пошуку підозрюваних. Ердоган поки що не надав коментар щодо інциденту.

Başkan Erdoğan’a bombalı tuzak önlendi Terör ve Güvenlik Uzmanı Gürsel Tokmakoğlu @GurselTokmakogl: Asla kabul edilemez! Bütün her şeyin karmakarışık olmasını isteyen zihniyetlerin olduğunu gösteriyor pic.twitter.com/DyGJSUbulT — A Haber (@Ahaber) December 4, 2021

Джерело: Sabah