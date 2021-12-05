Покликали на побачення та розчленували: у США винесли вирок жорстоким убивцям

Суд американського штату Небраска засудив жінку до довічного ув’язнення, а її спільника до страти за жорстоке вбивство 24-річної Сідні Луф.

Молоду американку позбавили життя ще у 2017 році, але вирок убивцям було винесено лише зараз.

Підсудна Бейлі Босвелл, взявши псевдонім Одрі у соціальній мережі Tinder, познайомилася із Сідні. Перше побачення пройшло успішно, чим хвалилася Луф перед друзями. Проте вже після другої зустрічі молоду жінку більше ніхто не бачив.

Батьки жертви занепокоїлися, оскільки їхня донька не вийшла на роботу та залишила кота голодним. На дзвінки дівчина не відповідала, хоч зазвичай була на зв’язку.

Під час розслідування поліція вийшла на Босвелл та її хлопця Обрі Трейла. Вони проходили у справі про зникнення американки як підозрювані.

Пізніше за містом вдалося знайти розчленоване тіло Сідні. Останки жертви, які було загорнуто в мішки, скинули в канаву. Загалом правоохоронці нарахували 14 частин, не знайшовши при цьому деяких органів.

За версією слідства, обвинувачені, які займалися окультизмом, підшукували дівчат через додаток для заняття з ними груповим сексом. Сідні стала їхньою першою та останньою жертвою. Вбивці сподівалися, що Луф ще довго ніхто не знайде.