Верховний суд Бразилії призначив розслідування щодо президента країни Жаїра Болсонару через його суперечливі заяви щодо вакцин проти Covid-19.

Йдеться про дезінформацію, яку президент Бразилії озвучив під час прямої трансляції 24 жовтня. Тоді Болсонару стверджував, що вакцини проти коронавірусу нібито підвищують ризики зараження СНІДом.

Виступаючи в прямому ефірі, він заявив про “припущення”, що у повністю вакцинованих проти коронавірусу людей СНІД начебто розвивається набагато швидше, ніж очікувалося. Це твердження було згодом рішуче спростовано вченими та медичними експертами.

А Болсонару, який сам відмовився від Covid-щеплення, стверджував, що процитував статтю з журналу.

Через дезінформацію соціальна мережа Facebook видалила суперечливі відео, а обліковий запис Болсонару на YouTube був тимчасово заблокований.

Тепер же суддя Верховного суду Бразилії Александр де Мораєс дійшов висновку, що Болсонару використав методи масового розповсюдження інформації у соцмережах, і це потребує подальшого розслідування.

Мораєс доручив генпрокурору країни Аугусто Арасу встановити, чи пов’язані коментарі Болсонару з групою його прибічників, стосовно яких вже відбувається розслідування за фактом масштабного розповсюдження фейкових новин. Ця група поширювала дезінформацію під час пандемії і закликала до військового перевороту, який надав би Болсонару необмежені повноваження керувати країною.

Варто зазначити, що президент Бразилії часто ставив під сумнів ефективність Covid-вакцин та применшував загрозу пандемії.

А в розпал пандемії Болсонару порадив бразильцям “перестати скиглити” через коронавірус.

Нещодавно комісія Сенату Бразилії, яка розслідує дії влади під час пандемії Covid-19, схвалила звинувачення проти президента. У звіті наголошувалося, що влада, зокрема Жаїр Болсонару, допустили поширення коронавірусу в невдалій спробі добитися колективного імунітету в країні.

Комісія рекомендувала пред’явити Болсонару звинувачення в дев’яти злочинах: зокрема, в злочині проти людяності, в фальсифікації документів, порушенні соціальних прав, нецільовому використанні державних коштів та поширенні фейкових новин про пандемію.

Сам Болсонару твердив, що не винен, та називав звинувачення політично вмотивованими.

Бразилія займає друге місце в світі (після США) за кількістю смертельних випадків унаслідок Covid-19. Від ускладнень коронавірусу в Бразилії померли понад 615 тис. людей. Загалом же 22,1 млн осіб у країні були інфіковані цим вірусом.