У Білорусі вручили ноту протесту військовому аташе України у зв’язку з буцімто порушенням білоруського повітряного простору українським вертольотом Мі-8.

Так, у неділю, 5 грудня, військового аташе при посольстві України в Білорусі викликали в Міністерство оборони цієї країни.

– До департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони був викликаний військовий аташе при посольстві України в Республіці Білорусь, якому було вручено ноту протесту у зв’язку з порушеннями українською стороною державного кордону Білорусі у повітряному просторі, що почастішали, – стверджують в прес-службі білоруського оборонного відомства.

Приводом для виклику аташе стало начебто порушення кордону українським вертольотом Мі-8. У Мінську твердять, що це сталося напередодні, 4 грудня, в районі населеного пункту Нова Рудня.

В Міноборони Білорусі повідомили українському аташе, що Україна начебто “уникає діалогу” для вирішення спірних питань у сферах військового співробітництва та контролю над озброєннями.

Крім того, в Міноборони Білорусі згадали про навчання поблизу кордону, які проводять підрозділи Збройних сил України, та заявили про “можливість появи загрози безпеці” Білорусі на південному напрямку.

Варто зазначити, що українська сторона поки що публічно не прокоментувала цю заяву та виклик військового аташе. Факти ICTV звернулися за коментарем до Міністерства закордонних справ України та чекають на відповідь.

Напередодні в Державній прикордонній службі України офіційно спростували заяву білоруської сторони про нібито порушення повітряного простору українським вертольотом Мі-8.

У ДПСУ зазначили, що авіація та безпілотні літальні комплекси використовуються в рамках посилення державного кордону України та проведення прикордонної операції Полісся.

– Під час польотів і виконання завдань екіпажами повітряних суден порушень не було, в т.ч. не допущено порушення повітряного простору суміжної країни, – наголосили в ДПСУ.

Як відомо, Україна протягом останніх тижнів терміново посилює охорону державного кордону з Білоруссю через міграційну кризу. Аби стримати можливий потік мігрантів та не допустити сценарію, який спостерігався на польсько-білоруському кордоні, Україна розпочала спецоперацію Полісся.

Як зазначив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, якщо мігранти спробують прорватися через державний кордон України, то всі доступні сили та засоби МВС будуть на місці протягом 30 хвилин.

Джерело: Міноборони Білорусі, ДПСУ