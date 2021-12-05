У разі російського вторгнення в Україну Північному потоку-2 кінець – голова фракції Європарламенту

У разі військової ескалації та нападу Росії на Україну німецький уряд повинен негайно згорнути проект російського газопроводу Північний потік-2.

Таку думку висловив в одному з інтерв’ю німецький політик Манфред Вебер – голова фракції Європейська народна партія (ЄНП), що є найбільшою в Європарламенті.

Таким чином Вебер прокоментував концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Він зазначив, що новий уряд Німеччини повинен відреагувати на нові агресивні дії РФ проти України. На переконання політика, в такому разі Берлін повинен згорнути реалізацію проекту Північний потік-2.

– Якщо Путін застосує зброю, тоді газопроводу Північний потік-2 кінець. Введення в експлуатацію було б тоді виключено, – наголосив Манфред Вебер.

На його думку, новий уряд Німеччини повинен чітко озвучити, що можливе вторгнення РФ на територію України матиме саме таку ціну.

Ситуацію з військами РФ на українському кордоні Вебер назвав перевіркою для НАТО та всього західного співтовариства.

– Ситуація дуже тривожна. Не можна виключати ескалацію війни на Сході України, – заявив Вебер.

За його словами, важливо, що НАТО дав зрозуміти: Росія заплатить високу ціну в разі нападу на Україну.

Російські війська на кордоні України

Напередодні західні ЗМІ з посиланням на американську розвідку поінформували, що Росія планує вторгнення в Україну з декількох фронтів вже на початку 2022 року. Зазначалося, що для наступу Москва хоче залучили до 175 тис. військовослужбовців.

За даними західної розвідки, вторгнення РФ до України планується у три етапи на початку 2022 року. В ЗМІ навіть була оприлюднена відповідна карта можливого наступу російських військ.

Тим часом у Пентагоні запевнили, що США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб наша країна захищала свої території.

А президент США Джо Байден попередив, що не прийме жодних “червоних ліній”, встановлених Москвою. Американський лідер також запевнив, що зробить “дуже складним” вторгнення РФ на територію України.

Варто зазначити, що Джо Байден поговорить телефоном із главою РФ Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня. Причиною дзвінка стало нарощування російських військ на кордоні України, що розглядається як ознака потенційного вторгнення.

Джерело: Die Zeit, Deutsche Welle