Віце-начальник космічних операцій Космічних сил США, генерал Девід Томпсон попередив, що Китай може обігнати США за космічними можливостями до кінця 2030 року.

Про це він заявив під час зустрічі американських космічних експертів і лідерів, які виступали на Форумі національної оборони Рейгана.

— Той факт, що вони в середньому (Китай, – Ред.) будують, розгортають та оновлюють свої космічні можливості вдвічі швидше, ніж ми, означає, що дуже скоро, якщо ми не почнемо прискорювати наші можливості розвитку та доставки, вони перевершать нас. 2030 – це не надмірна оцінка ситуації, – наводить його слова телеканал CNN.

Присутній також на форумі конгресмен-демократ з Теннессі Джим Купер, який головує у підкомітеті зі стратегічних сил у Комітеті у справах збройних сил Палати представників, погодився з тим, що США та КНР тепер ведуть космічні перегони.

Він додав, що Космічні сили США поки що не розвиваються досить швидко, щоб бути на одному рівні з приватною космічною індустрією.

— Це чудово, що приватний сектор набагато інноваційніший, ніж наші ВПС, і нам потрібно зробити так, щоб космічні сили були набагато більш інноваційними і намагалися не відставати від приватного сектора. Щоб бути дійсно кращими, ми повинні вийти за межі уяви Ілона Маска та Джеффа Безоса. (Бюджет, – Ред.) зараз становить $17 млрд – це багато грошей, але враховуючи, наскільки важливий космос, чи достатньо ми робимо? – запитав Купер.

Раніше заступник голови Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джон Хайтен розповів телеканалу CBS, що в серпні Китай запустив в атмосферу ракету великої дальності, яка облетіла весь світ, а “потім скинула гіперзвуковий блок, який вразив ціль на території самого Китаю”.